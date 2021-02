Valve назвала 20 лучших новинок января в Steam

Valve опубликовала список лучших новых игр января в Steam.

В список вошли быстро набравший популярность хоррор The Medium, а также три ремастера игр серии Yakuza. Лучшими бесплатными играми января стали Hexceed, CosmicBreak Universal, SCP: Escape Together, B100X — Auto Dungeon RPG и Soul Dossier.

20 лучших новинок января в Steam

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Devour

Mad Games Tycoon 2

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Home Behind 2

The Medium

Utawarerumono: Prelude to the Fallen

Curious Expedition 2

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Everspace 2

King Arthur: Knight's Tale

Tale of Immortal

Heroes of the Three Kingdoms 8

Journey To The Savage Planet

NIMBY Rails

Snowtopia: Ski Resort Tycoon

Skul: The Hero Slayer

Dyson Sphere Program