Джонни Кейджа в сиквеле Mortal Kombat хочет сыграть известный рестлер Майк Мизанин

В новой экранизации Mortal Kombat не нашлось места для Джонни Кейджа, что очень расстроило многих поклонников франшизы. Но один из любимых персонажей фан-базы может появиться в сиквеле. По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, продолжение уже пустили в производство.

Согласно имеющейся у Рихтмана информации, студия Warner Bros. намерена развивать киновселенную Mortal Kombat. На роль Джонни Кейджа студийные боссы хотят взять какого-нибудь очень известного актёра.

Свою кандидатуру Warner Bros. уже давно предложил знаменитый рестлер Майк Мизанин. Борец запостил в «Твиттере» рисунок, на котором он изображён в образе Кейджа. Получилось настолько органично, что кандидатура пришлась по душе даже одному из создателей файтинга — Эду Буну.

«А у парня хорошее портфолио», – написал Бун в «Твиттере».

В «Смертельной битве» Джонни Кейдж — актёр, мастерски владеющий боевыми искусствами. В первой части игры бойца должен был сыграть Жан-Клод Ван Дамм, но не сложилось.