В российских магазинах после падения биткоина подешевели некоторые видеокарты

За последнюю неделю курс биткоина постоянно меняется. Цена криптовалюты то опускается до $ 32,5 тыс., то снова поднимается до $ 39 тыс. На фоне скачков российские ритейлеры снизили ценник на некоторые видеокарты.
Если ещё неделю назад MSI RTX 3080 продавали за 300 тыс. рублей, то теперь графический ускоритель отдают по цене в 210 тыс. рублей. Также подешевела GTX 1660 Super. Ранее за неё просили более 80 тыс. рублей, сейчас её стоимость составляет 79.999 тыс. рублей. Ценник других моделей не изменился.
На ситуацию с ростом стоимости видеокарт в стране после заявления от обеспокоенных граждан обратила внимание Федеральная Антимонопольная Служба. Сотрудники ФАС не нашли признаков нарушения антимонопольного законодательства, изучив цены на видеокарты как в России, так и за рубежом. Специалисты объяснили, что рост цен связан с общим кризисом деталей и повышенным спросом из-за майнинга.
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