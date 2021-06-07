В переносе God of War: Ragnarok обвинили сценаристку — ей пожелали быть изнасилованной

Сценаристка God of War Алана Пирс начала получать гневные сообщения из-за переноса God of War: Ragnarok. Один из пользователей оставил девушке резкие и оскорбительные комментарии. Отправитель заявил, что перенос игры связан с её принятием на работу в студию, а также пожелал ей «быть изнасилованной всеми её подписчиками на Twitch».



Несмотря на явный негатив, девушка решила отреагировать с юмором. Она отметила, что это её первое негативное сообщение, если не считать те, что она получила, когда присоединилась к Santa Monica Studio в качестве сценариста. Она шуточно отметила, что её «наконец посвятили», намекая на негатив, который довольно часто получают женщины в командах разработки.

Алана Пирс Фото: twitter.com/Charalanahzard

За девушку вступился геймдиректор God of War: Ragnarok Кори Барлог, назвав это полным абсурдом. Он отметил, что если кто-то хочет позлиться на кого-то из-за God of War, то пусть злится на него. Он попросил не беспокоить команду и подчеркнул, что они отлично справляются со своей работой.

Он добавил: «Каждый человек в студии находится там, так как он исключительно хорош в своём деле. Мы отличная команда. И, чёрт возьми, мне повезло, что кто-то готов поделиться своим талантом и интеллектом для создания моего проекта. И я люблю их за это».



К сожалению, такое поведение фанатов не является редкостью. Девушка и ранее сталкивалась с преследованием — в 2019 году её личные данные, адрес и номер телефона были слиты в рамках утечки ESA — организации, отвечающей за E3. Это привело к преследованиям и травле.