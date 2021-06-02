Что, опять? Выход God of War 2: Ragnarok отложили до 2022 года

Разработчики God of War 2: Ragnarok из Santa Monica Studio заявили, что они приняли решение перенести выход игры на 2022 год. Согласно официальному заявлению, они хотят предоставить игрокам максимально качественную игру и при этом обезопасить разработчиков на время пандемии.
«С момента выхода тизера в прошлом году мы буквально купались в фанатской любви. Мы невероятно благодарны всем поклонникам, которые ждут новую главу приключений Кратоса и Атрея. Мы по-прежнему сосредоточены на разработке качественной игры, сохраняя при этом безопасность и благополучие нашей команды», — сообщается в письме студии.
Первая часть перезапуска серии вышла в 2018 году. Из Греции Кратос перебрался в холодную Скандинавию. После гениального финального твиста фанаты серии ждали выход продолжения как можно раньше, но студия не смогла удовлетворить их интересы.
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