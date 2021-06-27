Видеокарты продолжают дешеветь. Это связано с падением криптовалют

Зарубежное издание Toms Hardware сообщает о падении цен на актуальные видеокарты. Их стоимость по-прежнему высока, но они стали в среднем на 12% дешевле по сравнению с первой половиной мая текущего года.
Ещё два-три месяца назад полки магазинов пустовали и было практически нереально приобрести новые видеокарты. Но сейчас ситуация изменилась: в магазинах стали появляться видеокарты серии GeForce RTX 30.
GeForce RTX 3060 Ti в европейских магазинах можно найти за € 720. Ещё недавно эта видеокарта стоила как минимум € 1000. Цена на GeForce RTX 3060 упала с € 640 до € 600. Минимальная цена на GeForce RTX 3070 составляет € 890, на GeForce RTX 3080 — € 1290, а на GeForce RTX 3090 — € 1970.
Эксперты связывают снижение цен на видеокарты с падением курса на криптовалюты. Тем не менее, цены ещё далеки от рекомендованных производителями, потому что спрос превышает предложение.
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