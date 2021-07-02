На обложке NBA 2K22 может появиться Карим Абдул-Джаббар, Дирк Новицки и Кевин Дюрант

Один из инсайдеров слил изображение с потенциальной обложкой баскетбольного симулятора NBA 2K22. На обложке изображены Карим Абдул-Джаббар, сыгравший 20 сезонов в НБА за «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», Дирк Новицки, проведший 21 сезон в составе клуба «Даллас Маверикс», а также действующий игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Также на обложке написано, когда выйдет игра и на каких платформах. Если верить данной информации, то релиз NBA 2K22 состоится 10 сентября на консолях прошлого и нынешнего поколений — PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Впрочем, данная обложка может оказаться специальным изданием. Например, в NBA 2К21 было доступно несколько изданий: специальное издание Mamba Forever, посвящённое жизни Коби Брайана, и стандартное издание с двумя разными обложками. На обложке одной версии был изображён Зайон Уильямсон, а на обложке другой — Дамиан Лиллард. Фанаты предполагают, что официальным лицом стандартной версии NBA 2K22 станет Кевин Дюрант.