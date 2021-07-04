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Китайцы создают конкурента видеокартам GeForce GTX 1080 и AMD Radeon RX Vega 64

Китайцы создают конкурента видеокартам GeForce GTX 1080 и AMD Radeon RX Vega 64
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Китайский производитель видеокарт Jingjia Micro планирует выпустить графический процессор, который по производительности не будет уступать видеокартам GeForce GTX 1080 И AMD Radeon RX Vega 64.

Компания создаёт два графических процессора — JM9271 и JM9231. Причём видеокарты будут ориентированы на разные уровни производительности. По заверению разработчиков, младшая версия сможет сравниться по производительности с NVIDIA GeForce GTX 1050, а старшая будет работать на уровне GeForce GTX 1080 и AMD Radeon RX Vega 64.

Графический процессор Jingjia Micro JM9271 станет флагманским чипом и будет иметь пиковую вычислительную мощность около 8 TFLOPS. У GeForce GTX 1080 для сравнения — 9 TFLOPS. Карта будет иметь 16 Гб видеопамяти с пропускной способностью до 512 Гбит/с. Младшая версия (видеокарта JM9231) получит 8 Гб видеопамяти, а её вычислительная мощность составит 2 TFLOPS.

Пользователи надеются, что Jingjia Micro действительно предложит видеокарты с такой мощностью и сможет предложить более привлекательный ценник в сравнении с видеокартами от NVIDIA и AMD.

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