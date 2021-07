Tencent покупает Sumo Group. Названа сумма сделки

Tencent покупает игровую компанию Sumo Group. Китайский холдинг заплатит в рамках сделки 1,27 миллиарда долларов (более 94 миллиардов рублей). Tencent будет полностью владеть британской компанией и всеми её студиями. Ранее китайской корпорации принадлежали 8,75% акций Sumo Group. Об этом сообщило издание Reuters.

Tencent — китайская инвестиционная холдинговая компания. В её портфеле есть Riot Games (League of Legends, Valorant), Epic Games (Fortnite), Supercell (мобильные онлайн-игр), Dontnod, Activision Blizzard, Ubisoft, Paradox Interactive. Также компания принимает активное участие в прокате фильмов («Веном», «Варкрафт», «Чудо-женщина»).

Всего Sumo Group владеет 14 студиями, чьи офисы расположены в 5 странах. Суммарно в них работает более 1200 сотрудников. Среди студий фигурируют: Sumo Digital (Hotshot Racing, Sackboy: A Big Adventure, Hood: Outlaws & Legends), The Chinese Room (Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture), Pipeworks Studios (Devil May Cry HD Collection для PS3 и Xbox 360, Terraria для PS4, Xbox One и Switch).

Sumo Group и дочерние компании

Акционеры Sumo Group получат по 7 долларов за каждую принадлежащую им акцию компании. Это на 43,3% превышает котировки бумаг на закрытие рынка в пятницу, 16 июля, а также на 45,5% средневзвешенную цену за последние полгода.

В понедельник, 19 июля, котировки акций Tencent во время торгов в Гонконге снизились на 2,6%. Акции Sumo Group при открытии рынка в Лондоне подрожали на 0,7% и составляют почти 5 долларов. Рыночная стоимость компании составляет 827 миллионов долларов.

Ранее Tencent открыла новую студию — Uncapped Games. Командой руководят бывшие сотрудники Blizzard. Разработчики займутся стратегией в реальном времени. Также Tencent в конце июня 2021 года купила мажоритарную долю в студии Yager. Команда известна по шутеру Spec Ops: The Line. Сумма сделки не разглашается.