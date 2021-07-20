Когда начнётся летняя распродажа игр в PlayStation Store

Sony анонсировала летнюю распродажу в PlayStation Store. Приобрести игры со скидкой можно будет с 21 июля. Специальное предложение продлится до 18 августа. За это время пользователи смогут купить огромное количество игр, сэкономив до 60%. Об этом сообщила пресс-служба Sony.
Полный перечень игр, на которые будут действовать специальные предложения, Sony объявит позже. Четырёхнедельную распродажу разделят на два этапа. Часть скидок будет доступна только первые две недели с момента старта распродажи. В следующие две недели Sony изменит цены на несколько других игр.
Ранее стало известно, что в российских розничных магазинах снизились цены на игры Sony. В частности, дешевле стали The Last of Us Part 2, Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima. Цены изменились в фирменном интернет-магазине Sony, «М.Видео», «Эльдорадо», «СберМегаМаркете», «Яндекс.Маркете», «Ситилинке», «1С Интересе», Корпорации «Центр», GamePark, Sony Centre, OZON, «Онлайн Трейде», Wildberries.
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