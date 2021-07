Когда начнётся летняя распродажа игр в PlayStation Store

Sony анонсировала летнюю распродажу в PlayStation Store. Приобрести игры со скидкой можно будет с 21 июля. Специальное предложение продлится до 18 августа. За это время пользователи смогут купить огромное количество игр, сэкономив до 60%. Об этом сообщила пресс-служба Sony.

Полный перечень игр, на которые будут действовать специальные предложения, Sony объявит позже. Четырёхнедельную распродажу разделят на два этапа. Часть скидок будет доступна только первые две недели с момента старта распродажи. В следующие две недели Sony изменит цены на несколько других игр.

Новость по теме В России подешевели игры Sony: The Last of Us 2 и Death Stranding

Ранее стало известно, что в российских розничных магазинах снизились цены на игры Sony. В частности, дешевле стали The Last of Us Part 2, Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima. Цены изменились в фирменном интернет-магазине Sony, «‎М.Видео»‎, «‎Эльдорадо»‎, «‎СберМегаМаркете»‎, «‎Яндекс.Маркете»‎, «‎Ситилинке»‎, «‎1С Интересе»‎, Корпорации «‎Центр»‎, GamePark, Sony Centre, OZON, «‎Онлайн Трейде»‎, Wildberries.