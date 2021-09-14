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Завтра выйдет вторая крупная прошивка для PS5 — что с ней добавят?

Завтра выйдет вторая крупная прошивка для PS5 — что с ней добавят?
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Sony анонсировала сентябрьское обновление PlayStation 5 — это будет вторая крупная прошивка консоли, благодаря чему в консоль добавят множество нововведений и переработают часть уже известных элементов. Выход состоится завтра, 15 сентября.

Для начала интерфейс домашнего экрана станет куда более гибким в настройке:

  • Наконец-то позволят перемещать элементы «Контрольного центра»;
  • Появится возможность закрепить нужные трофеи для отслеживания прогресса;
  • Игры с версиями для PS4 и PS5 получат отдельные иконки для лучшего распознавания;
К примеру, теперь кнопку выключения можно переместить в крайний левый угол

К примеру, теперь кнопку выключения можно переместить в крайний левый угол

У игр с разными версиями теперь есть чёткая иконка с обозначением платформы

У игр с разными версиями теперь есть чёткая иконка с обозначением платформы

  • Игровой центр также станет более удобным — к примеру, сообщения теперь открываются во всплывающем окне, а выходить из тусовки можно без её удаления;
Так выглядит всплывающее окно сообщений — раньше оно занимало весь экран

Так выглядит всплывающее окно сообщений — раньше оно занимало весь экран

  • Добавили поддержку 3D-звучания на динамики телевизора — для лучшего эффекта предстоит провести небольшую калибровку, но после этого игры с поддержкой технологии должны звучать куда эффектнее;
  • Включили слот M.2 SSD для расширения памяти консоли. Перед покупкой и подключением носителя изучите специальную страницу технической поддержки;
  • Владельцы наушников Pulse получат доступ к эквалайзеру;
  • Теперь для дистанционного воспроизведения PS5 и PS4 через мобильное приложение PlayStation можно использовать и мобильные данные — до этого можно было только через Wi-Fi;
  • С 23 сентября через мобильное приложение PlayStation позволят подключиться в тусовке к общему экрану (Share Screen) пользователей.

Для PS4 также выпустят обновление, благодаря которому появится возможность смотреть списки трофеев игр для PS5 и выходить из тусовок без удаления самого чата.

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