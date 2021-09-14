Завтра выйдет вторая крупная прошивка для PS5 — что с ней добавят?
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Sony анонсировала сентябрьское обновление PlayStation 5 — это будет вторая крупная прошивка консоли, благодаря чему в консоль добавят множество нововведений и переработают часть уже известных элементов. Выход состоится завтра, 15 сентября.
Для начала интерфейс домашнего экрана станет куда более гибким в настройке:
- Наконец-то позволят перемещать элементы «Контрольного центра»;
- Появится возможность закрепить нужные трофеи для отслеживания прогресса;
- Игры с версиями для PS4 и PS5 получат отдельные иконки для лучшего распознавания;
К примеру, теперь кнопку выключения можно переместить в крайний левый угол
У игр с разными версиями теперь есть чёткая иконка с обозначением платформы
- Игровой центр также станет более удобным — к примеру, сообщения теперь открываются во всплывающем окне, а выходить из тусовки можно без её удаления;
Так выглядит всплывающее окно сообщений — раньше оно занимало весь экран
- Добавили поддержку 3D-звучания на динамики телевизора — для лучшего эффекта предстоит провести небольшую калибровку, но после этого игры с поддержкой технологии должны звучать куда эффектнее;
- Включили слот M.2 SSD для расширения памяти консоли. Перед покупкой и подключением носителя изучите специальную страницу технической поддержки;
- Владельцы наушников Pulse получат доступ к эквалайзеру;
- Теперь для дистанционного воспроизведения PS5 и PS4 через мобильное приложение PlayStation можно использовать и мобильные данные — до этого можно было только через Wi-Fi;
- С 23 сентября через мобильное приложение PlayStation позволят подключиться в тусовке к общему экрану (Share Screen) пользователей.
Для PS4 также выпустят обновление, благодаря которому появится возможность смотреть списки трофеев игр для PS5 и выходить из тусовок без удаления самого чата.
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