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Для DayZ выпустили самое крупное обновление за 2021 год

Для DayZ выпустили самое крупное обновление за 2021 год
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Авторы DayZ выпустили для игры обновление 1.14 — он стал самым крупным в 2021 году и добавил множество нового контента, среди которого штурмовая винтовка LE-MAS, новые виды животных, заражённые зоны и многое другое.

Важным нововведением стали большие и мелкие охотничьи ловушки, с помощью которых можно отлавливать различных животных. Также появилась взрывная растяжка. Авторы сделали заражённые зоны в двух видах — динамическом и статическом. Разница в качестве находимых ресурсов и количестве врагов.

Ещё авторы обновили анимации для штурмовых винтовок Булл-пап и переработали места крушения вертолётов, добавив свежие звуки, эффекты и другие элементы.

DayZ выросла из мода к Arma 2 в полноценную игру. Экшен доступен на ПК, PS4 и Xbox One.

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