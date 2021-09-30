Для DayZ выпустили самое крупное обновление за 2021 год

Авторы DayZ выпустили для игры обновление 1.14 — он стал самым крупным в 2021 году и добавил множество нового контента, среди которого штурмовая винтовка LE-MAS, новые виды животных, заражённые зоны и многое другое.

Важным нововведением стали большие и мелкие охотничьи ловушки, с помощью которых можно отлавливать различных животных. Также появилась взрывная растяжка. Авторы сделали заражённые зоны в двух видах — динамическом и статическом. Разница в качестве находимых ресурсов и количестве врагов.

Ещё авторы обновили анимации для штурмовых винтовок Булл-пап и переработали места крушения вертолётов, добавив свежие звуки, эффекты и другие элементы.

DayZ выросла из мода к Arma 2 в полноценную игру. Экшен доступен на ПК, PS4 и Xbox One.

В Корее выставили рейтинг неанонсированному сборнику по Grand Theft Auto, куда войдут GTA 3, Vice City и San Andreas — по данным СМИ, это расширенный ремастер классических игр с изменением контента.