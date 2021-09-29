Главный конкурент FIFA стал бесплатным, и в этом его преимущество.

Что нужно знать о eFootball 2022 до релиза

Этим летом Konami смогла удивить любителей футбольных игр: Pro Evolution Soccer ждут глобальные перемены. Она превратилась в eFootball и будет распространяться бесплатно.

Чем новая версия отличается от предшественницы, сможет ли она побороться с FIFA 22 и как можно поиграть в этот виртуальный футбол, расскажем в этом материале.

Что такое eFootball?

Кардинальные изменения начинаются с названия: издатель окончательно отказался от Pro Evolution Soccer. Теперь это просто eFootball. Ради глобальных перемен студия даже отметила релиз PES в прошлом году: вместо него вышел фактически платный патч с трансферными изменениями.

Разработчики новой eFootball обещают новую графику благодаря переходу на Unreal Engine 4 и кроссплатформенность: уже через несколько месяцев игроки с телефонов и планшетов на iOS и Android смогут сыграть против пользователей ПК или консолей.

И самое важное – японцы отказались продавать игру. Теперь любителям виртуального футбола не нужно каждый год платить за большой патч — eFootball стала бесплатной, но лишь условно. Лишние деньги можно будет потратить на внутриигровые бонусы, дополнительные режимы, карточки игроков и так далее.

При текущем положении дел модель может стать для продукта Konami хорошим козырем в борьбе за аудиторию. Пока сложно сказать, сколько игроков перейдут в eFootball из FIFA, но перспективы у такого решения разработчиков, несомненно, есть. Попробовать ведь можно совершенно бесплатно!

Первый трейлер eFootball

В чём отличия eFootball от eFootball PES 2020?

Ради новинки Konami отменила PES 2021, что ожидаемо вылилось в изначально завышенные ожидания сообщества. Но 30 сентября начнётся лишь ранний доступ: игроки получат только усечённую версию eFootball. Она сравнима с демкой FIFA: девять команд, шесть стадионов и товарищеские матчи — с ботами или онлайн…

Большая часть контента появится в eFootball позже. До конца года добавят клубы и кроссплатформенность, дополнительные режимы и многое другое. Ещё одно крупное обновление ждёт игроков зимой.

Что можно оценить уже на релизе? Прежде всего новый движок — это графика, физика и игровые механики. Появятся разнообразные видеозаставки перед и после матчей. Диктор по стадиону станет объявлять о неправильной парковке и потерянных детях. Футболки, болельщики и другие элементы станут более детализированными.

Надо сказать, что в период тестирования новая eFootball подверглась критике: некоторые не понимали, чем Konami занимались два года. Графика, мол, стала ещё хуже, играть не так весело, а ещё зачем-то кнопку отбора изменили с R1 на R2.

С другой стороны, специалисты считают движок перспективным и предлагают подождать, пока Konami доведёт изменения до конца. В будущем нам обещают улучшенное удержание мяча, силовые передачи и удары по воротам, а также другие механики. Но каким будет геймплей eFootball на релизе, пока совершенно неясно.

Что будет в осеннем обновлении eFootball?

Через пару месяцев игрокам станут доступны несколько режимов, среди которых:

eFootball Creative League — создание команды и PvP-лига по дивизионам;

Tour Event — события против ботов с наградами;

Challenge Event — сетевой PvP, в котором нужно выполнять разные задачи.

Кроме того, появится более 600 лицензированных команд (кроме тех, которые будут уже в сентябре). Прежде всего это клубы Российской Премьер-Лиги и представители Серии А, которых не будет в FIFA 22. Этот список наверняка пополнится другими известными названиями, но пока Konami об этом не сообщает.

Владельцы PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК смогут играть вместе — позже к ним подключат и пользователей iOS и Android. Станут доступны онлайн-лиги и многое другое.

Где скачать PES eFootball 2022

Новая игра от Konami будет бесплатной на всех платформах. Пользователям мобильных устройств можно просто обновить клиент eFootball PES 2021, при этом часть достижений сбросится из-за существенных обновлений и изменений.

В магазинах также доступны платные версии Premium Player Pack с внутриигровой валютой и другими бонусами:

Steam — 725 рублей

PS Store — 2849 рублей

Microsoft Store — $ 40 (3000 рублей).

Геймплейный трейлер eFootball 2022

Системные требования eFootball

Минимальные

ОС — Windows 10, 64-битная версия

Процессор — Intel Core i5-2300 или AMD FX-4350

Оперативная память — 8 GB ОЗУ

Видеокарта — GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

Место на диске — 50 GB

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