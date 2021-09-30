Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas получили рейтинг в Корее

В Корее выставили рейтинг неанонсированному сборнику по Grand Theft Auto, куда войдут GTA 3, Vice City и San Andreas — по данным СМИ, это расширенный ремастер классических игр с изменением контента.
Благодаря получению классификации мы наконец узнали название коллекции: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Вдобавок, похоже, производство практически завершено и наполнение финализировано — а менять там что-то планировали.
Выход сборника, по данным СМИ, состоится примерно через месяца — в конце октября-начале ноября. Релиз планируют абсолютно на всех платформах — от PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch до ПК, iOS и Android. При этом премьеру на смартфонах и компьютерах могут задержать до 2022 года.
Примечательно, что Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition создают на базе Unreal Engine, а не собственном движке Rockstar. Это объясняется тем, что производство возглавляет студия Rockstar Dundee, ставшая частью Rockstar лишь два года назад.
- 30 сентября 2021
-
16:40
-
16:28
-
16:08
-
15:05
-
15:03
-
14:27
-
13:39
-
13:26
-
12:45
-
12:03
-
11:22
-
11:09
-
10:45
-
10:31
- 29 сентября 2021
-
21:32
-
21:23
-
20:53
-
18:53
-
18:49
-
18:10
-
16:53
-
16:24
-
15:58
-
15:02
-
14:03
-
13:27
-
12:42
-
12:03
-
11:55
-
11:21
-
11:02
-
10:47
- 28 сентября 2021
-
20:09
-
18:16
-
18:13