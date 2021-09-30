Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas получили рейтинг в Корее

В Корее выставили рейтинг неанонсированному сборнику по Grand Theft Auto, куда войдут GTA 3, Vice City и San Andreas — по данным СМИ, это расширенный ремастер классических игр с изменением контента.

Благодаря получению классификации мы наконец узнали название коллекции: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Вдобавок, похоже, производство практически завершено и наполнение финализировано — а менять там что-то планировали.

Выход сборника, по данным СМИ, состоится примерно через месяца — в конце октября-начале ноября. Релиз планируют абсолютно на всех платформах — от PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch до ПК, iOS и Android. При этом премьеру на смартфонах и компьютерах могут задержать до 2022 года.

Примечательно, что Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition создают на базе Unreal Engine, а не собственном движке Rockstar. Это объясняется тем, что производство возглавляет студия Rockstar Dundee, ставшая частью Rockstar лишь два года назад.