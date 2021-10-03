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На The International 2021 не пустят зрителей — Valve возвращает билеты

На The International 2021 не пустят зрителей — Valve возвращает билеты
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Valve объявила, что из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Румынии было принято решение отказаться от присутствия зрителей на The International 2021 — компания уже возвращает билеты.

Для обеспечения безопасности всех игроков, талантов и персонала мы приняли решение вернуть все билеты на The International 2021.

В Valve очень хотели с помпой провести мероприятие, однако когда речь идёт о безопасности и здоровье как участников, так и аудитории, то компания выбирает именно безопасность — никаких других тут и быть не может.

Чемпионат The International 2021 начнётся 7 октября. Следить за развитием турнира можно будет в онлайне, для этого Valve традиционно подготовит специальную площадку. Мы также намерены рассказывать о самом интересном с шоу.

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