На The International 2021 не пустят зрителей — Valve возвращает билеты

Valve объявила, что из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Румынии было принято решение отказаться от присутствия зрителей на The International 2021 — компания уже возвращает билеты.

Для обеспечения безопасности всех игроков, талантов и персонала мы приняли решение вернуть все билеты на The International 2021.

В Valve очень хотели с помпой провести мероприятие, однако когда речь идёт о безопасности и здоровье как участников, так и аудитории, то компания выбирает именно безопасность — никаких других тут и быть не может.

Чемпионат The International 2021 начнётся 7 октября. Следить за развитием турнира можно будет в онлайне, для этого Valve традиционно подготовит специальную площадку. Мы также намерены рассказывать о самом интересном с шоу.