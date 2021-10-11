Анимация на 400%: энтузиаст сделал героев Resident Evil Village похожими на Джокера

Моддер FluffyQuack превратил персонажей из Resident Evil Village в Джокера. Всё благодаря модификации, которая растягивает анимации лица на 400%.

В видео энтузиаст показал несколько сцен с Леди Димитреску, Карлом Гейзенбергом и другими персонажами. С этим модом их лица выглядят несуразно и принимают неестественный вид — так и норовят спросить протагониста, чего это он такой серьёзный.

По словам автора, он хотел сделать экшен более забавным, но даже и подумать не мог, что в итоге получится даже жутковато. Информация о скачивании мода появится позже, так как работа над ним всё еще ведётся.

Ранее «жертвами» этой модификации стали Мия Уинтерс и Крис Редфилд всё из той же Resident Evil Village. Кто бы мог подумать, что изменение в настройках анимации лиц сделает героев настолько устрашающими.