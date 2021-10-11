Анимация на 400%: энтузиаст сделал героев Resident Evil Village похожими на Джокера

Моддер FluffyQuack превратил персонажей из Resident Evil Village в Джокера. Всё благодаря модификации, которая растягивает анимации лица на 400%.
В видео энтузиаст показал несколько сцен с Леди Димитреску, Карлом Гейзенбергом и другими персонажами. С этим модом их лица выглядят несуразно и принимают неестественный вид — так и норовят спросить протагониста, чего это он такой серьёзный.
По словам автора, он хотел сделать экшен более забавным, но даже и подумать не мог, что в итоге получится даже жутковато. Информация о скачивании мода появится позже, так как работа над ним всё еще ведётся.
Ранее «жертвами» этой модификации стали Мия Уинтерс и Крис Редфилд всё из той же Resident Evil Village. Кто бы мог подумать, что изменение в настройках анимации лиц сделает героев настолько устрашающими.
- 11 октября 2021
-
13:53
-
13:27
-
13:08
-
12:18
-
12:02
-
11:28
-
11:14
-
10:34
-
10:09
-
09:23
-
09:08
-
03:00
- 10 октября 2021
-
23:10
-
20:09
-
19:04
-
14:33
-
13:41
-
12:07
-
00:11
- 9 октября 2021
-
16:35
-
15:37
-
14:01
-
13:48
-
13:21
-
02:19
- 8 октября 2021
-
20:55
-
20:46
-
19:16
-
18:56
-
18:06
-
18:06
-
17:01
-
16:01
-
15:34
-
15:18