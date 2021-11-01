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Riot Games раздаёт награды в своих играх к выходу сериала «Аркейн»

Riot Games раздаёт награды в своих играх к выходу сериала «Аркейн»
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Riot Games запустила масштабное событие RiotX Arcane к выходу мультсериала «Аркейн». В рамках мероприятия игроков ждут специальные события и награды во всех проектах компании, среди которых League of Legends и Valorant.

Событие RiotX Arcane пройдёт с 1 по 20 ноября во всех играх Riot Games. Компания запустила специальный сайт, на котором пользователи могут разгадывать загадки, получать призы и следить за предстоящими событиями. Мероприятия и награды будут обновляться каждую неделю, начиная с 7 ноября.

Награды League of Legends

  • Образы Джейса, Вай, Кейтлин и Джинкс из «Аркейна»
  • Стихийные драконы, предметы и руны предсезона 2022
  • Визуально-техническое обновление Кейтлин
  • Новое оформление Ущелья призывателей.

Награды League of Legends: Wild Rift

  • Событие «Премьера Arcane»
  • Образы Джинкс и Вай из «Аркейна»
  • Добавление героев Джейс и Кейтлин
  • Состязание гильдий с противостоянием Джинкс и Вай.

Награды Legends of Runeterra

  • Постоянный PvE-режим «Путь чемпионов»
  • Новый чемпион Джейс
  • Тематические карты с поддержкой из Пилтовера и Зауна
  • Мегапропуск события.

Награды Teamfight Tactics

  • Набор «Чудеса прогресса»
  • Тактики из «Аркейна»
  • Новые чемпиончики
  • Режим «Двойной удар».

Награды Valorant

  • Бесплатный пропуск с наградами события RiotX Arcane
  • Бесплатные внутриигровые коллекционные предметы
  • Коллекционный набор «Аркейн»
  • Новый агент Chamber.

Также Riot Games объявила, что число активных игроков в проектах по вселенной League of Legends в октябре превысило 180 млн. Этот показатель стал историческим максимумом для компании.

Премьера сериала «Аркейн» по League of Legends состоится 7 ноября на Netflix и Twitch. Второй и третий акты шоу выйдут 13 и 20 ноября соответственно.

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