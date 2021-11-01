Riot Games раздаёт награды в своих играх к выходу сериала «Аркейн»

Riot Games запустила масштабное событие RiotX Arcane к выходу мультсериала «Аркейн». В рамках мероприятия игроков ждут специальные события и награды во всех проектах компании, среди которых League of Legends и Valorant.
Событие RiotX Arcane пройдёт с 1 по 20 ноября во всех играх Riot Games. Компания запустила специальный сайт, на котором пользователи могут разгадывать загадки, получать призы и следить за предстоящими событиями. Мероприятия и награды будут обновляться каждую неделю, начиная с 7 ноября.
Награды League of Legends
- Образы Джейса, Вай, Кейтлин и Джинкс из «Аркейна»
- Стихийные драконы, предметы и руны предсезона 2022
- Визуально-техническое обновление Кейтлин
- Новое оформление Ущелья призывателей.
Награды League of Legends: Wild Rift
- Событие «Премьера Arcane»
- Образы Джинкс и Вай из «Аркейна»
- Добавление героев Джейс и Кейтлин
- Состязание гильдий с противостоянием Джинкс и Вай.
Награды Legends of Runeterra
- Постоянный PvE-режим «Путь чемпионов»
- Новый чемпион Джейс
- Тематические карты с поддержкой из Пилтовера и Зауна
- Мегапропуск события.
Награды Teamfight Tactics
- Набор «Чудеса прогресса»
- Тактики из «Аркейна»
- Новые чемпиончики
- Режим «Двойной удар».
Награды Valorant
- Бесплатный пропуск с наградами события RiotX Arcane
- Бесплатные внутриигровые коллекционные предметы
- Коллекционный набор «Аркейн»
- Новый агент Chamber.
Также Riot Games объявила, что число активных игроков в проектах по вселенной League of Legends в октябре превысило 180 млн. Этот показатель стал историческим максимумом для компании.
Премьера сериала «Аркейн» по League of Legends состоится 7 ноября на Netflix и Twitch. Второй и третий акты шоу выйдут 13 и 20 ноября соответственно.
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