Riot Games раздаёт награды в своих играх к выходу сериала «Аркейн»

Riot Games запустила масштабное событие RiotX Arcane к выходу мультсериала «Аркейн». В рамках мероприятия игроков ждут специальные события и награды во всех проектах компании, среди которых League of Legends и Valorant.

Событие RiotX Arcane пройдёт с 1 по 20 ноября во всех играх Riot Games. Компания запустила специальный сайт, на котором пользователи могут разгадывать загадки, получать призы и следить за предстоящими событиями. Мероприятия и награды будут обновляться каждую неделю, начиная с 7 ноября.

Награды League of Legends

Образы Джейса, Вай, Кейтлин и Джинкс из «Аркейна»

Стихийные драконы, предметы и руны предсезона 2022

Визуально-техническое обновление Кейтлин

Новое оформление Ущелья призывателей.

Награды League of Legends: Wild Rift

Событие «Премьера Arcane»

Образы Джинкс и Вай из «Аркейна»

Добавление героев Джейс и Кейтлин

Состязание гильдий с противостоянием Джинкс и Вай.

Награды Legends of Runeterra

Постоянный PvE-режим «Путь чемпионов»

Новый чемпион Джейс

Тематические карты с поддержкой из Пилтовера и Зауна

Мегапропуск события.

Награды Teamfight Tactics

Набор «Чудеса прогресса»

Тактики из «Аркейна»

Новые чемпиончики

Режим «Двойной удар».

Награды Valorant

Бесплатный пропуск с наградами события RiotX Arcane

Бесплатные внутриигровые коллекционные предметы

Коллекционный набор «Аркейн»

Новый агент Chamber.

Также Riot Games объявила, что число активных игроков в проектах по вселенной League of Legends в октябре превысило 180 млн. Этот показатель стал историческим максимумом для компании.

Премьера сериала «Аркейн» по League of Legends состоится 7 ноября на Netflix и Twitch. Второй и третий акты шоу выйдут 13 и 20 ноября соответственно.