Darksiders 4? Работа художника похожа на неанонсированную игру

Художник Антон Лаврушкин на ArtStation опубликовал несколько промопостеров Darksiders для THQ Nordic, однако они полностью новые — на них даже изображён неизвестный персонаж.

Многие сразу предположили, что работы связаны с неизбежной Darksiders 4. Издатель после успеха третьей части не торопится говорить о планах на продолжение франшизы — оно, безусловно, произойдёт, поскольку компания в текущем виде появилась чуть ли не благодаря именно Darksiders.

Мы постараемся связаться с художником для уточнения ситуации.

Работы

Последней на сегодня частью серии стал диаблоид Darksiders: Genesis, созданием которого занималась студия Airship Syndicate — её как раз основали ключевые сотрудники Vigil Games, известной по первым двум Darksiders. А за Darksiders 3 отвечала Gunfire Games, которую также учредили выходцы из Vigil.