Вин Дизель призвал Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться в «Форсаж»

Актёр Вин Дизель написал пост в «Инстаграме», где попросил Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съёмок в новых частях.
Мой младший брат Дуэйн, время пришло. Мир ждет финала «Форсажа 10». Как ты знаешь, в моём доме дети называют тебя дядей Дуэйном. Не бывает праздника, на который вы не посылали бы добрых пожеланий друг другу, но время пришло. Наследие ждёт.
По словам Дизеля, когда-то он пообещал Полу Уокеру, что «отдаст франшизе все свои силы». И без персонажа «Скалы» десятая часть не сможет стать настоящей точкой в серии.
В интервью The Hollywood Reporter Джонсон ответил Дизелю. Он «сильно посмеялся» и отказал коллеге, пожелав ему удачи на съёмках будущих частей франшизы.
Я смеялся, очень сильно смеялся. Мы все здорово посмеялись. И я желаю ему удачи в «Форсаже 10», а также в других фильмах франшизы, которые будут без меня.
Ранее Вин Дизель и Дуэйн Джонсон снимались в «Форсаже 8». Актёры поссорились на съёмочной площадке — «Скала» обвинил Дизеля в непрофессионализме и частых опозданиях на работу. После этого Джонсон вернулся к роли Хоббса в спин-оффе серии «Форсаж: Хоббс и Шоу», а затем подтвердил свой уход из франшизы.
Тем временем Вин Дизель сообщил, что «Форсаж 10» станет последним фильмом в серии.
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