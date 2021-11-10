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СМИ: EA возвращает Fight Night, но сначала выйдет UFC 5

СМИ: EA возвращает Fight Night, но сначала выйдет UFC 5
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EA дала зелёный свет на новую часть Fight Night. Сейчас проект находится на раннем этапе производства и носит рабочее название Moneyball. Об этом сообщают источники VGC и инсайдера Тома Хендерсона.

Однако новинки вряд ли появится в ближайшие несколько лет, поскольку команда EA Canada решила сосредоточиться на следующей части UFC — она запланирована к выходу в концу 2022 года. А уже после этого команда переключится на перезапуск Fight Night.

Высокая конкуренция усложняет поиск сотрудников для Fight Night, которую начали делать вместе с UFC 5, однако в EA не захотели делать ведущих специалистов между двумя проектами.

Решение оставить команду целостной продиктовано желанием добиться высоких результатов каждого отдельного релиза, а не пытаться угнаться сразу за всеми трендами.

Последняя часть Fight Night с подзаголовком Champions вышла больше 10 лет назад на PS3 и Xbox 360.

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