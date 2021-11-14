NVIDIA больше не гарантирует 60 FPS в некоторых играх для GeForce NOW

На прошлой неделе пользователь Reddit заметил, что в некоторых играх облачного сервиса GeForce Now исчезла поддержка 60 кадров в секунду. После возмущений в комментариях NVIDIA опубликовала список игр, FPS которых ограничены.

Как отмечается в NVIDIA, подписчики пакета «Премиум» получают 60 кадров в секунду для большинства игр из общего каталога в 1000 наименований. Однако компания выявила проекты, которые недостаточно хорошо работают на графических процессорах пакета «Премиум». В них FPS ограничен в среднем на 50 кадрах.

Фото: NVIDIA

Пользователи предполагают, что это сделано с целью продвижения нового тарифного плана «RTX 3080», который пока недоступен в России. Подписка предлагает серверы на основе мощностей RTX 3080 и игры с разрешением 1440p при 120 FPS.

Также непонятно, почему NVIDIA не ограничит качество графики для поддержания 60 FPS, как это реализовано на консолях. Люди вынуждены играть с некомфортной частотой кадров.

Облачный сервис GeForce Now транслирует игры на экран пользователя через интернет. Все вычисления происходят на серверах NVIDIA.