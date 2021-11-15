Официально: новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» покажут завтра

Sony официально объявила, что свежий трейлер фильма «Человека-паука: Нет пути домой» выпустят завтра, 16 ноября. Пока, правда, неизвестно точное время — скорее всего, это случится в ночь на 17-е число.

С анонсом представили и свежий постер с героем, Доктором Стренджем и щупальцами Октавиуса.

На рисунке также вновь засветился Зелёный гоблин, играть которого, по слухам, вернётся Уильям Дефо. Намёков на других злодеев вроде Песочного человека на этот раз не наблюдается, хотя жёлтые молнии тизерят появление Электро.

В российский прокат «Человек-паук: Нет пути домой» выходит 16 декабря. Фильм станет финалом сольной трилогии героя в киновселенной Marvel, где должны появиться персонажи из предыдущих версий фильмов про супергероя — и, по слухам, ещё Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.