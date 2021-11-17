Netflix запустил собственный рейтинг кино и сериалов

Онлайн-кинотеатр Netflix запустил рейтинг кино и сериалов, доступных на площадке. Платформа сообщает о количестве просмотренных часов зрителями за неделю. Присутствует сортировка — можно выбрать как между англоязычными произведениями компании, так и зарубежными. Например, в России за последнюю неделю самым популярным сериалом стал Arcane.
Самые популярные шоу Neftlix в России за последнюю неделю
Статистику просмотренных часов компания публикует только в общемировых показателях. Например, самым популярным сериалом площадки за последнюю неделю стал третий сезон «Нарко: Мексика» — он опережает Arcane примерно на 16 млн часов. А из фильмов пользователи предпочитали «Красное уведомление» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Галь Гадот — он занимает первую строчку с огромным отрывом с результатом в 148 млн часов.
С полным списком можно ознакомиться здесь. Neftlix будет публиковать новые данные каждый вторник.
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