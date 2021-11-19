Следующие 10 лет The Old Republic: детали Legacy of the Sith и будущего MMORPG от BioWare

Мы побывали на закрытой презентации дополнения Legacy of the Sith для Star Wars: The Old Republic, где BioWare поделилась подробностями расширения и назвала его дату выхода — 14 декабря.
Расширение продолжит историю дополнения Onslaught — сюжет и дальше крутится вокруг ситха-отступника Дарта Малгуса, а среди персонажей появятся знакомые лица вроде имперского агента Анри и киборг-падаван Арнона Пералуна — тут он уже рыцарь-джедай.
Основным местом действия DLC станет водная планета Манаан, куда и отправился вольный ситх Малгус. У Империи и Республики свои интересы к региону, однако цель общая — захватить контроль и помешать злодею.
Среди новых активностей стоит отметить Flashpoint на отдалённой планете Элом. В нём обещают чуть ли не рекордное количество сюжетного наполнения и катсцен.
При прохождении в одиночку напарником выступит Лана Бенико (Империя) или Тау Идэйр (Республика), однако после этого никто не помешает вернуться и пройти флешпоинт с друзьями в кооперативе.
Без нового рейда поклонников также не оставят: на этот раз предстоит исследовать аномалию R-4 в отдалённом космосе.
Вместе с выпуском Legacy of the Sith разработчики масштабно обновят интерфейс, сделают классы более удобными и универсальными, изменят боевую систему и введут ряд технических нововведений. В студии считают выпуск DLC эдаким фундаментом для будущего расширения проекта.
Старым игрокам, которые уже давно не заходили в The Old Republic, рекомендуют создать нового персонажа. Так будет куда проще понять все нововведения, вместе с этим увидев новые кусочки истории — последние несколько лет BioWare частично менял некоторые аспекты сюжета.
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