Следующие 10 лет The Old Republic: детали Legacy of the Sith и будущего MMORPG от BioWare

Мы побывали на закрытой презентации дополнения Legacy of the Sith для Star Wars: The Old Republic, где BioWare поделилась подробностями расширения и назвала его дату выхода — 14 декабря.

Во время презентации представители BioWare не раз акцентировали внимание на том, что распланировали контент на целый год. Выход Legacy of the Sith — лишь начало. Студия всерьёз планирует поддерживать The Old Republic ещё как минимум 10 лет — в приоритете технические нововведения.

Расширение продолжит историю дополнения Onslaught — сюжет и дальше крутится вокруг ситха-отступника Дарта Малгуса, а среди персонажей появятся знакомые лица вроде имперского агента Анри и киборг-падаван Арнона Пералуна — тут он уже рыцарь-джедай.

Основным местом действия DLC станет водная планета Манаан, куда и отправился вольный ситх Малгус. У Империи и Республики свои интересы к региону, однако цель общая — захватить контроль и помешать злодею.

Среди новых активностей стоит отметить Flashpoint на отдалённой планете Элом. В нём обещают чуть ли не рекордное количество сюжетного наполнения и катсцен.

При прохождении в одиночку напарником выступит Лана Бенико (Империя) или Тау Идэйр (Республика), однако после этого никто не помешает вернуться и пройти флешпоинт с друзьями в кооперативе.

Без нового рейда поклонников также не оставят: на этот раз предстоит исследовать аномалию R-4 в отдалённом космосе.

Вместе с выпуском Legacy of the Sith разработчики масштабно обновят интерфейс, сделают классы более удобными и универсальными, изменят боевую систему и введут ряд технических нововведений. В студии считают выпуск DLC эдаким фундаментом для будущего расширения проекта.

Старым игрокам, которые уже давно не заходили в The Old Republic, рекомендуют создать нового персонажа. Так будет куда проще понять все нововведения, вместе с этим увидев новые кусочки истории — последние несколько лет BioWare частично менял некоторые аспекты сюжета.