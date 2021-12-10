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Sony показала сумасшедший геймплей Horizon Forbidden West

Sony показала сумасшедший геймплей Horizon Forbidden West
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На The Game Awards 2021 представили новый геймплейный трейлер Horizon Forbidden West. Видео собрано из нарезок различных сражений Элой с агрессивными динозаврами многих разновидностей.

Что интересного в трейлере?

  • Элой пролетела на глайдере через птеродактилей
  • Оказавшись под водой, охотница столкнулась с агрессивным динозавром — у неё есть рывок в сторону
  • Главной героине встретилась огромная железная змея. Судя по всему, это один из новых мини-боссов или особо крупная модель динозавра
  • Во время сражения сразу с несколькими машинами Элой сразу сбежала с помощью крюка

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. В 2021-м на ПК вышла оригинальная Zero Dawn, которая полюбилась игрокам и удовлетворила Sony по продажам.

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