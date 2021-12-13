Вышел первый трейлер «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»

Warner Bros. выпустила первый трейлер третьей части фильма «Фантастические твари» — картина получила подзаголовок «Тайны Дамблдора».
Продолжение расскажет о противостоянии молодого Дамблдора и тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, который по злодейской традиции хочет захватить власть над всем миром. Герои отправятся в путешествие в поисках могущества и знаний для победы над антагонистом.
Партию Грин-де-Вальда в новом фильме исполнит Мадс Миккельсен. Из-за скандала с Джонни Деппом, которому изначально досталась роль, актёра решили заменить. Сам Миккельсен не пытается повторять образ Деппа, но относится с уважением к предыдущей работе над персонажем.
Премьера картины в России состоится 7 апреля.
Трейлер на английском
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