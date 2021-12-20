Новые кадры из «Бэтмена» с Женщиной-кошкой и Брюсом Уэйном

Издание Empire опубликовало несколько свежих кадров из будущего фильма «Бэтмен». Сам Тёмный рыцарь, кстати, украсил обложку выпуска, который выйдет в феврале 2022 года.
На фото ниже можно увидеть Бэтмена под дождём, промокшего Брюса Уэйна и взламывающую сейф Селину Кайл по прозвищу Женщина-кошка. Эти кадры в очередной раз напоминают о мрачном настроении фильма Мэтта Ривза.
Сюжет картины расскажет о Брюсе Уэйне, который совсем недавно принял на себя бремя защитника Готэма. В фильме покажут противостояние героя с преступным миром города. Также ожидаются как минимум два злодея — Пингвин и Загадочник.
Главные роли исполнили: Роберт Паттинсон, Энди Сёркис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Пол Дано и другие. Премьера «Бэтмена» состоится 3 марта 2022 года.
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