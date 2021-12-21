Создатели Dying Light 2 поведали об очень удобном интерфейсе

Разработчики Dying Light 2 выпустили новую серию Dying 2 Know, в которой рассказали об интерфейсе экшена. Цель создателей заключалась в удобстве и максимальном погружении в мир.

Команда провела тысячи часов тестирования, чтобы найти идеальный баланс для игроков с разными приоритетами. Пользователям дадут свободу настраивать интерфейс, чтобы получать максимальное удовольствие от процесса. К примеру, шкалу здоровья и счётчик паркура можно будет полностью отключить.

Динамичные элементы интерфейса Dying Light 2 будут появляться только при необходимости. Журнал заданий отобразится на экране, когда игрок войдёт в зону выполнения квеста или сделает что-то с ним связанное. Разработчики стремятся отобразить информацию, которая нужна игрокам, и сделать это в узнаваемом виде.

Создатели постарались сделать экшен доступным для людей с ограниченными возможностями. В Dying Light 2 появится возможность изменять размер текста, цвет фона и имён говорящих, переключаться между нажатием и удержанием кнопки. Также появятся разные профили для дальтоников и управление под левшей.

Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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