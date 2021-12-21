Создатели Dying Light 2 поведали об очень удобном интерфейсе

Разработчики Dying Light 2 выпустили новую серию Dying 2 Know, в которой рассказали об интерфейсе экшена. Цель создателей заключалась в удобстве и максимальном погружении в мир.
Команда провела тысячи часов тестирования, чтобы найти идеальный баланс для игроков с разными приоритетами. Пользователям дадут свободу настраивать интерфейс, чтобы получать максимальное удовольствие от процесса. К примеру, шкалу здоровья и счётчик паркура можно будет полностью отключить.
Динамичные элементы интерфейса Dying Light 2 будут появляться только при необходимости. Журнал заданий отобразится на экране, когда игрок войдёт в зону выполнения квеста или сделает что-то с ним связанное. Разработчики стремятся отобразить информацию, которая нужна игрокам, и сделать это в узнаваемом виде.
Создатели постарались сделать экшен доступным для людей с ограниченными возможностями. В Dying Light 2 появится возможность изменять размер текста, цвет фона и имён говорящих, переключаться между нажатием и удержанием кнопки. Также появятся разные профили для дальтоников и управление под левшей.
Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 декабря 2021
-
22:07
-
21:27
-
20:25
-
20:06
-
19:21
-
19:00
-
18:29
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:22
-
16:42
-
16:11
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
14:24
-
14:14
-
14:01
-
13:32
-
13:05
-
12:43
-
12:19
-
11:51
-
11:23
-
10:56
-
10:38
-
10:05
-
09:43
-
09:23
-
08:58
-
08:40
-
08:08
-
04:41
-
00:04