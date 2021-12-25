Ремесленники собрали эпический ПК в стиле Diablo

Специалисты из Blue Horse Studios представили кастомный игровой компьютер, собранный в стиле Diablo. Они серьёзно прокачали корпус и добавили множество декоративных элементов. Мастера поделились фотографиями в своём «инстаграме».
Корпус получился необычным и очень массивным. На фронтальной части красуется бюст самого Диабло, он закреплён на его верхушке. По бокам авторы нанесли декоративные элементы в виде грубой каменной кладки и пиктограммы. Всё это установлено на специальной подставке, которая также украшена небольшими предметами в виде скелетов и щитов.
Конечная стоимость компьютера неизвестна, как и его начинка. Вполне вероятно, мастера создают исключительно корпус, а о его наполнении думает уже владелец. Ранее в Blue Horse Studios сконструировали ПК в стиле Halo Infinite, Apex Legends, The Elder Scrolls 5 Skyrim и множества других игр.
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