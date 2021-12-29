Умер комментатор и тренер Джон Мэдден, в честь которого назвали Madden NFL

29 декабря стало известно, что из жизни ушёл 85-летний Джон Мэдден. Он был известным тренером и комментатором NFL. В честь мужчины назвали серию игр Madden NFL.

Мэдден тренировал команду «Окленд Рэйдерс» в течение десяти лет. В 1976 году она одержала победу в Супербоуле, а сам Мэдден зарекомендовал себя мудрым и надёжным наставником. По словам представителей NFL, никто не питал к футболу большей страсти, чем Мэдден.

Никто не любил футбол больше, чем он. Он был футболистом. Он был невероятным собеседником. Другого Джона Мэддена никогда не будет, и мы навсегда будем в долгу перед ним за всё, что он сделал.

Сам Джон Мэдден увлекался американским футболом ещё в молодости, однако из-за травмы так и не смог добиться высот в карьере. Впрочем, это не помешало стать ему успешным комментатором и тренером. Компания EA получила разрешение от самого Мэддена на использование его голоса и фамилии в серии Madden NFL.

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