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СМИ: Sony увеличит производство PS4 на фоне дефицита PS5

СМИ: Sony увеличит производство PS4 на фоне дефицита PS5
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Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Sony планирует нарастить производство PS4. Изначально компания хотела отказаться от прошлого поколения консолей ещё в 2021 году, однако дефицит чипов по всему миру и пандемия заставили организацию пересмотреть свои взгляды.

В 2022 году Sony поставит около 1 млн PS4 по всему миру. Это должно снизить спрос и нагрузку на PS5 — ведь PS4 гораздо проще и дешевле собирать. Представитель компании подтвердил, что Sony продолжит выпускать консоли прошлого поколения, и она пока не планирует прекращать их производство. Источники Bloomberg также сообщают, что это вынужденный шаг — производитель не может купить чипы для PS5 даже по завышенным ценам из-за кризиса полупроводников.

Всё это означает, что уже в ближайшее время в крупных российских магазинах появятся наборы с PlayStation 4. Ранее если они там и успевали появляться, то их довольно быстро раскупали.

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