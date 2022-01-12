СМИ: Sony увеличит производство PS4 на фоне дефицита PS5

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Sony планирует нарастить производство PS4. Изначально компания хотела отказаться от прошлого поколения консолей ещё в 2021 году, однако дефицит чипов по всему миру и пандемия заставили организацию пересмотреть свои взгляды.
В 2022 году Sony поставит около 1 млн PS4 по всему миру. Это должно снизить спрос и нагрузку на PS5 — ведь PS4 гораздо проще и дешевле собирать. Представитель компании подтвердил, что Sony продолжит выпускать консоли прошлого поколения, и она пока не планирует прекращать их производство. Источники Bloomberg также сообщают, что это вынужденный шаг — производитель не может купить чипы для PS5 даже по завышенным ценам из-за кризиса полупроводников.
Всё это означает, что уже в ближайшее время в крупных российских магазинах появятся наборы с PlayStation 4. Ранее если они там и успевали появляться, то их довольно быстро раскупали.
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