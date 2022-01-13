Самую дорогую игру в истории Star Citizen не хотят выпускать раньше 2027 года

Создатели Star Citizen публично признались, что не планируют полноценно выпускать игру в ближайшие пять лет. То есть ожидать полноценный релиз космической ММО до 2027 года точно не стоит.

Правда, что конкретно означают эти сроки, пока очень сложно сказать. К примеру, разработчики из Cloud Imperium Games надеются выпустить сюжетную кампанию Squadron 42 уже относительно скоро — в 2023 или 2024 году. Там, напомним, играют голливудские звёзды первой величины вроде Гари Олдмана, Марка Хэмилла и Генри Кавилла.

После этого студия внезапно планирует взяться за продолжение Squadron 42, параллельно продолжая работу над оригинальной Star Citizen. Как именно игры будут взаимосвязаны между собой, пока не совсем ясно. Предполагается, что сама Star Citizen выступит эдакой платформой, а Squadron 42 и сиквелы будут существовать внутри клиента MMO.

Сейчас бюджет Star Citizen превышает $ 400 млн — это самая дорогая игра в истории индустрии.