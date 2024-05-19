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«Просто в этот раз нам повезло»: игроки Team Spirit — о победе на PGL Wallachia по Dota 2

Игроки Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков поделились своими мыслями о том, что стало причиной победы «драконов» в гранд-финале турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2.

Игрок первой позиции состава Yatoro поиронизировал на тему успешного выступления «спиритов» на данном ивенте после череды неудач:

Я думаю, что мы играли как обычно. Просто в этот раз нам повезло.

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Mira же, в свою очередь, связывает победу на PGL Wallachia Season 1 с днём рождения менеджера ростера Дмитрия Korb3n Белова:

Конечно, эта победа — подарок для нашего лучшего менеджера Дмитрия Korb3n. Мы так сильно старались только из-за того, что у него сегодня день рождения. В ином случае мы бы не победили, мне кажется. Благодаря ему мы стали чемпионами.

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Российская Team Spirit стала чемпионом турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2, одолев в гранд-финале чемпионата Xtreme Gaming из Китая со счётом 3:2.