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Авторы «Ведьмака 3» поздравили геймеров с девятилетием игры

Авторы «Ведьмака 3» поздравили геймеров с девятилетием игры
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19 мая «Ведьмак 3: Дикая Охота» отпраздновал своё девятилетие. В связи с этим разработчики тайтла из CD Projekt RED опубликовали в соцсети X (ранее Twitter) пост, в котором поздравили геймеров с юбилеем игры.

«Ведьмак 3», поздравляем с девятилетием! Независимо от того, столкнулись ли вы с Дикой Охотой недавно, исследовали заснеженные острова Скеллиге или насладились игрой в Гвинт, сегодня пришло время просто отпраздновать юбилей игры!

Ранее глава CD Projekt Адам Бадовски заявил, что полноценная разработка «Ведьмака 4» начнётся до конца 2024 года. Подробности продолжения пока не раскрываются.

Также напомним, что в середине апреля стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. В нём роль главного героя Геральта из Ривии исполнит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который заменит Генри Кавилла.

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