Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликован новый трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» — премьера 4 июня

Опубликован новый трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» — премьера 4 июня
Комментарии

Компания Disney опубликовала новый трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам». Помимо старых кадров, в ролике показали необычное оружие героини Вернестры Роу — вместо меча она использует световой кнут.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Сериал «Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдут восемь эпизодов. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

В первый сезон шоу войдут восемь эпизодов. Премьера «Аколита» состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу две серии.

Материалы по теме
Видео
Вышел новый трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» — премьера 4 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android