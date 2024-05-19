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Анонсирован планшет Lenovo Xiaoxin Pad Studio с динамиками JBL и технологией Dolby Atmos

Анонсирован планшет Lenovo Xiaoxin Pad Studio с динамиками JBL и технологией Dolby Atmos
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На этой неделе компания Lenovo анонсировала планшет Xiaoxin Pad Studio. Устройство идеально подойдёт любителям качественного звучания: гаджет получил динамики JBL, поддержку технологии Dolby Atmos и формата аудио Hi-Res, который обеспечивает звук при мощности 26 Вт.

Фото: Lenovo

Ко всему прочему, Lenovo Xiaoxin Pad Studio оснащён 11,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2000 × 1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 600 нит. Планшет работает на процессоре MediaTek Helio G99, обладает аккумулятором ёмкостью 8600 мА/ч, поддерживает стилус и беспроводную клавиатуру Lenovo Xiaoxin Air.

Стоимость устройство при конфигурации 8 Гб/128 Гб начинается от 1299 юаней (~ 16,7 тыс. рублей), а при 8 Гб/ 256 Гб — от 1499 юаней (~ 19,2 тыс. рублей) соответственно. На данный момент девайс доступен для покупки только в Китае.

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