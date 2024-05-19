Авторы «Форсажа» могут вернуть серию к корням после «Форсажа 11»

Топ-менеджер холдинга NBCUniversal Донна Лэнгли дала небольшое интервью изданию Variety. В нём женщина в том числе порассуждала о судьбе знаменитой серии боевиков «Форсаж» с Вином Дизелем.

По словам Лэнгли, авторы франшизы уже раздумывают над грядущими картинами и спин-оффами серии. Речь может идти в том числе о возвращении «Форсажа» к корням — обратно к уличным гонкам в Лос-Анджелесе с более интимной историей.

Вопрос в том, куда «Форсаж» двинется дальше. Мы можем в очередной раз сменить вектор и вернуться на улицы Лос-Анджелеса и, возможно, сделать историю более интимной.

Премьера «Форсажа 11» состоится в 2026 году — сейчас авторы франшизы пишут сценарий ленты. В новом фильме полноценно вернётся Дуэйн Джонсон, который вновь исполнит роль элитного спецагента Люка Хоббса.