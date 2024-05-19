Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Форсажа» могут вернуть серию к корням после «Форсажа 11»

Авторы «Форсажа» могут вернуть серию к корням после «Форсажа 11»
Аудио-версия:
Комментарии

Топ-менеджер холдинга NBCUniversal Донна Лэнгли дала небольшое интервью изданию Variety. В нём женщина в том числе порассуждала о судьбе знаменитой серии боевиков «Форсаж» с Вином Дизелем.

По словам Лэнгли, авторы франшизы уже раздумывают над грядущими картинами и спин-оффами серии. Речь может идти в том числе о возвращении «Форсажа» к корням — обратно к уличным гонкам в Лос-Анджелесе с более интимной историей.

Вопрос в том, куда «Форсаж» двинется дальше. Мы можем в очередной раз сменить вектор и вернуться на улицы Лос-Анджелеса и, возможно, сделать историю более интимной.

Премьера «Форсажа 11» состоится в 2026 году — сейчас авторы франшизы пишут сценарий ленты. В новом фильме полноценно вернётся Дуэйн Джонсон, который вновь исполнит роль элитного спецагента Люка Хоббса.

Материалы по теме
Премьеру «Форсажа 11» перенесли на 2026 год
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android