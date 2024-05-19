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Продажи планшета Poco Pad с IPS-экраном и частотой 120 Гц начнутся 23 мая

Продажи планшета Poco Pad с IPS-экраном и частотой 120 Гц начнутся 23 мая
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Компания Poco анонсировала свой первый планшет под названием Pad. Устройство будет официально представлено вместе с показом смартфонов серии Poco F6. Гаджет будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Фото: Poco

Poco Pad оснастят 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Ко всему прочему планшет получит аккумулятор ёмкостью 10 000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 33 Вт. Другие технические подробности производитель пока не раскрывает.

Предполагается, что устройство станет ребрендингом недавно выпущенного в Китае планшета Redmi Pad Pro. Поэтому стоит ожидать, что в техническом плане оба гаджета будут идентичны.

Продажи Poco Pad стартуют уже 23 мая. Цена пока держится в секрете.

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