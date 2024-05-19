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Стример Александр Nix Левин получил бан на Twitch за нарушение правил комьюнити-каста

Канал стримера Александра Nix Левина на Twitch был временно заблокирован за нарушение правил комьюнити-каста турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2.

Контент-мейкер запустил онлайн-трансляцию гранд-финала PGL Walllachia Season 1 с 15-минутной задержкой, однако вскоре канал Левина был заблокирован. Официальной причиной блокировки стала демонстрация веб-камер игроков на стриме Александра, что сам Nix отрицает. Ситуацию стример прокомментировал следующим образом:

Меня забанили за несоблюдение правил каста. Как я понимаю, логика в том, что 15 минут задержки из DotaTV им недостаточно, поэтому сверху нужно ставить ещё три минуты задержки, чтобы я не мог общаться со зрителями. Самое обидное — то, что я могу стримить хоть с получасовой задержкой. Но я стримлю ради того, чтобы общаться с аудиторией и обмениваться энергией. Люди так сильно хотят насолить мне: «Мы знаем, что ты любишь читать чат, поэтому мы именно тебе выключим эту возможность».

Своими мыслями по этому поводу поделился и комментатор Рустам Adekvat Мавлютов:

Ежедневное напоминание: заставлять стримеров, помимо обычной игровой задержки, ставить её на Twitch — абсурд и профанация всей идеи комьюнити-каста. Valve, вмешайтесь, пожалуйста.

Со своим коллегой не согласился аналитик Глеб y0nd Важнов, который работает в студии Paragon Events, владеющей правами на русскоязычное освещение турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:

Люди считают, что Никса несправедливо забанили. Я лично на него не жаловался, но скажу такую вещь: если установили какие-то правила, и ты, зная об этом, их не соблюдаешь, то, по-моему, ты получаешь бан закономерно. То же самое касалось меня, когда я зашёл на одном из своих стримов в игру, которую транслировала компания-конкурент. Мне написали: «Либо выходи, либо бан».