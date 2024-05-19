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«Выглядело невероятно сильно»: сообщество Dota 2 — о победе Team Spirit на PGL Wallachia

«Выглядело невероятно сильно»: сообщество Dota 2 — о победе Team Spirit на PGL Wallachia
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Российская Team Spirit стала чемпионом турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2. Представители сообщества игры поздравили команду и отметили зрелищность гранд-финала прошедшего чемпионата.

Аналитик и бывший профессиональный игрок Халед sQreen Эль-Хаббаш поздравил игроков Team Spirit, которым вновь удалось стать чемпионами после затяжного спада:

[...] «Драконов» от души поздравляю, выиграли очень непростые серии и у Team Falcons, и у Xtreme Gaming. Заслуживает уважения, тем более после того спада, который у них наблюдался последние полгода.
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Чемпион множества турнира по Доте Павел 9pasha Хвастунов также похвалил «драконов» за хорошую игру:

Получился невероятно насыщенный на эмоции гранд-финал. «Спиритов», конечно, поздравляю! Выглядело невероятно сильно. [...]
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А комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов обратил внимание на то, насколько ярким получилась решающая серия чемпионата в Бухаресте:

Нереальный финал и эмоции. Наверное, это лучший для меня финал за всё время. Спасибо Spirit и Xtreme. PGL Wallachia Season 1 — крутой турнир.

Кроме этого, благодарность своим игрокам выразил и менеджер состава Дмитрий Korb3n Белов, который в этот же день отметил 35-летие:

Спасибо моей команде за подарок на день рождения. Спасибо Xtreme Gaming за финал. Xtreme — невероятная команда, наши старые друзья.
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