Актёр Джек Куэйд назвал четвёртый сезон «Пацанов» своим самым любимым

Актёр Джек Куэйд, играющий Хьюи в сериале «Пацаны», немного рассказал про четвёртый сезон шоу. По его словам, новый сезон — его самый любимый среди всех.

Куэйд отметил, что в новом сезоне зрители увидят события, которые по уровню безумства превзойдут всё, что было показано в прошлом.

Есть вещи, которые превосходят даже самые безумные штуки, которые мы делали в прошлом сезоне, если вы сможете в это поверить.

Напомним, четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События продолжения развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа. Большую роль в сюжете сыграет Солдатик в исполнении Дженсена Эклса.

Шоураннером выступает Эрик Крипке. Премьера нового сезона шоу состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь. Следующие серии будут выходить раз в неделю вплоть до 18 июля.