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Результаты BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2

MOUZ разгромила Team Spirit в гранд-финале BB Dacha Belgrade 2024 по CS 2 со счётом 3:0
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Завершился турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. Чемпионом турнира стала европейская MOUZ, обыгравшая в гранд-финале ивента Team Spirit из России.

В решающей встрече соревнования в Белграде столкнулись MOUZ и Team Spirit. Европейский состав уверенно обыграл «драконов», закрыв серию со счётом 3-0 в свою пользу. Для «мышей» это уже второе чемпионство на тир-1 турнире подряд — до этого MOUZ победила на ESL Pro League Season 19.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 . Гранд-финал
19 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
MOUZ
Окончен
3 : 0
Team Spirit
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Итоги BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2:

  • Первое место: MOUZ (Европа) — $ 300 тыс.;
  • Второе место: Team Spirit (Россия) — $ 100 тыс.;
  • 3-4-е место: Heroic (Дания), Team Falcons (Дания) — $ 50 тыс.;
  • 5-6-е место: Virtus.pro (Россия), MIBR (Бразилия);
  • 7-8-е место: Aurora Gaming (Россия), BetBoom Team (Россия).

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 прошёл в LAN-формате с 14 по 19 мая в Белграде, Сербия. В рамках соревнования восемь коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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