MOUZ разгромила Team Spirit в гранд-финале BB Dacha Belgrade 2024 по CS 2 со счётом 3:0

Завершился турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. Чемпионом турнира стала европейская MOUZ, обыгравшая в гранд-финале ивента Team Spirit из России.

В решающей встрече соревнования в Белграде столкнулись MOUZ и Team Spirit. Европейский состав уверенно обыграл «драконов», закрыв серию со счётом 3-0 в свою пользу. Для «мышей» это уже второе чемпионство на тир-1 турнире подряд — до этого MOUZ победила на ESL Pro League Season 19.

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Итоги BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2:

Первое место: MOUZ (Европа) — $ 300 тыс.;

Второе место: Team Spirit (Россия) — $ 100 тыс.;

— $ 100 тыс.; 3-4-е место: Heroic (Дания), Team Falcons (Дания) — $ 50 тыс.;

5-6-е место: Virtus.pro (Россия) , MIBR (Бразилия);

, MIBR (Бразилия); 7-8-е место: Aurora Gaming (Россия), BetBoom Team (Россия).

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 прошёл в LAN-формате с 14 по 19 мая в Белграде, Сербия. В рамках соревнования восемь коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 500 тыс.