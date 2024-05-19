«Призрак Цусимы» обошёл God of War и стал самой популярной сюжетной игрой Sony в Steam

16 мая исторический экшен Ghost of Tsushima вышел на ПК. Проект оказался настолько востребованным среди геймеров в Steam, что спустя пару дней обошёл God of War и стал самой популярной сюжетной игрой Sony на площадке.

На момент написания новости онлайн Ghost of Tsushima в Steam превысил отметку в 74,6 тысячи человек. Большего результата достиг только кооперативный шутер Helldivers 2 — в него на пике играло 458 тысяч пользователей.

Фото: SteamDB

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Helldivers 2 — 458 тысяч; Ghost of Tsushima — 74,6 тысяч; God of War — 73,5 тысяч; «Человек-паук» — 66 тысяч; Horizon Zero Dawn — 56 тысяч; Horizon Forbidden West — 40 тысяч; The Last of Us Part 1 — 36 тысяч; Days Gone — 27 тысяч; «Человек-паук: Майлз Моралес» — 13 тысяч; Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 10 тысяч.

Ghost of Tsushima на ПК поддерживает ультраширокие мониторы, технологии масштабирования изображения DLSS 3, FSR и Intel XeSS, а также функцию Direct Storage для ускорения загрузок на жёстких дисках. Кроме того, геймеры могут играть при неограниченной частоте кадров со всеми фишками геймпада DualSense.