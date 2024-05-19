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«Призрак Цусимы» обошёл God of War и стал самой популярной сюжетной игрой Sony в Steam

«Призрак Цусимы» обошёл God of War и стал самой популярной сюжетной игрой Sony в Steam
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16 мая исторический экшен Ghost of Tsushima вышел на ПК. Проект оказался настолько востребованным среди геймеров в Steam, что спустя пару дней обошёл God of War и стал самой популярной сюжетной игрой Sony на площадке.

На момент написания новости онлайн Ghost of Tsushima в Steam превысил отметку в 74,6 тысячи человек. Большего результата достиг только кооперативный шутер Helldivers 2 — в него на пике играло 458 тысяч пользователей.

Фото: SteamDB

Топ-10 самых популярных игр Sony в Steam по онлайну

  1. Helldivers 2 — 458 тысяч;
  2. Ghost of Tsushima — 74,6 тысяч;
  3. God of War — 73,5 тысяч;
  4. «Человек-паук» — 66 тысяч;
  5. Horizon Zero Dawn — 56 тысяч;
  6. Horizon Forbidden West — 40 тысяч;
  7. The Last of Us Part 1 — 36 тысяч;
  8. Days Gone — 27 тысяч;
  9. «Человек-паук: Майлз Моралес» — 13 тысяч;
  10. Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 10 тысяч.

Ghost of Tsushima на ПК поддерживает ультраширокие мониторы, технологии масштабирования изображения DLSS 3, FSR и Intel XeSS, а также функцию Direct Storage для ускорения загрузок на жёстких дисках. Кроме того, геймеры могут играть при неограниченной частоте кадров со всеми фишками геймпада DualSense.

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