PS Store: Ghostwire Tokyo выйдет уже 25 марта

Новинка от создателя Resident Evil и The Evil Within Синдзи Миками, похоже, выйдет куда раньше ожидаемого. В магазине PlayStation на странице Ghostwire: Tokyo появилась точная дата релиза — 25 марта.

О самой игре при этом известно не так много: по сюжету в Токио в одночасье пропало 99% населения, а немногочисленным оставшимся теперь приходится выживать, ведь отовсюду лезут страшные создания из фильмов ужасов. Игрокам предстоит исследовать изменившийся город и попытаться исправить ситуацию.

Геймплейно Ghostwire больше всего напоминает переосмысление Dark Messiah of Might and Magic. Это экшен от первого лица, где противников нужно молотить кулаками с применением разной магии. Однако как всё это будет играться в целом, пока не совсем понятно.

Игра создаётся для PS5 и ПК. Примерно через год после релиза ожидается её релиз на Xbox Series.