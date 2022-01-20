PS Store: Ghostwire Tokyo выйдет уже 25 марта

Новинка от создателя Resident Evil и The Evil Within Синдзи Миками, похоже, выйдет куда раньше ожидаемого. В магазине PlayStation на странице Ghostwire: Tokyo появилась точная дата релиза — 25 марта.
О самой игре при этом известно не так много: по сюжету в Токио в одночасье пропало 99% населения, а немногочисленным оставшимся теперь приходится выживать, ведь отовсюду лезут страшные создания из фильмов ужасов. Игрокам предстоит исследовать изменившийся город и попытаться исправить ситуацию.
Геймплейно Ghostwire больше всего напоминает переосмысление Dark Messiah of Might and Magic. Это экшен от первого лица, где противников нужно молотить кулаками с применением разной магии. Однако как всё это будет играться в целом, пока не совсем понятно.
Игра создаётся для PS5 и ПК. Примерно через год после релиза ожидается её релиз на Xbox Series.
- 20 января 2022
-
20:28
-
20:16
-
19:52
-
19:38
-
19:04
-
18:58
-
18:23
-
17:55
-
17:22
-
16:48
-
16:44
-
16:34
-
15:56
-
15:10
-
14:51
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:20
-
13:00
-
12:34
-
12:25
-
11:55
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
- 19 января 2022
-
20:05
-
19:22
-
18:28
-
18:12