Netflix подтвердил работу над продолжением «Игры в кальмара»

Глава Netflix Тэд Сарандос в интервью Variety подтвердил, что «вселенная «Игры в кальмара» только началась». Это значит, что компания теперь считает франшизу такой же крупной, как «Бриджертоны» и «Очень странные дела». Вполне вероятно, нас ожидают не только продолжения, но и потенциальные спин-оффы с персонажами сериала.
Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в сентябре 2021 года и стал настоящим хитом — за месяц его посмотрело 111 млн зрителей. Проект сразу же завирусился в сети, принёс онлайн-кинотеатру около $ 1 млрд и помог достичь планки в 214 млн подписчиков по всему миру.
В 2022 году должны начаться съёмки второго сезона, детали о нём пока не разглашаются. Шоураннер сериала Хван Дон Хёк лишь отметил, что главный герой Сон Ки Хун столкнётся с новыми вызовами и испытаниями.
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