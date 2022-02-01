По хоррор-франшизе The Dark Pictures хотят выпустят ещё хотя бы пять игр

На сайте Ведомства по интеллектуальной собственности пользователи обнаружили новые торговые марки по хоррор-антологии The Dark Pictures. Судя по всему, компания Supermassive Games зарегистрировала их 31 января. У всех есть свои подзаголовки и даже логотипы — видимо, официальный анонс продолжения антологии состоится уже совсем скоро.
Новые торговые марки The Dark Pictures
За последние годы вышло три проекта из антологии The Dark Pictures — Man of Medan, Little Hope и House of Ashes. Каждая из игр серии рассказывает свою хоррор-историю про разных героев в самых таинственных местах. Проекты получили хорошие отзывы как от критиков, так и от игроков. Примечательно, что пройти все части серии можно в кооперативе.
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