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По хоррор-франшизе The Dark Pictures хотят выпустят ещё хотя бы пять игр

По хоррор-франшизе The Dark Pictures хотят выпустят ещё хотя бы пять игр
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На сайте Ведомства по интеллектуальной собственности пользователи обнаружили новые торговые марки по хоррор-антологии The Dark Pictures. Судя по всему, компания Supermassive Games зарегистрировала их 31 января. У всех есть свои подзаголовки и даже логотипы — видимо, официальный анонс продолжения антологии состоится уже совсем скоро.

Новые торговые марки The Dark Pictures

Новые торговые марки The Dark Pictures

За последние годы вышло три проекта из антологии The Dark Pictures — Man of Medan, Little Hope и House of Ashes. Каждая из игр серии рассказывает свою хоррор-историю про разных героев в самых таинственных местах. Проекты получили хорошие отзывы как от критиков, так и от игроков. Примечательно, что пройти все части серии можно в кооперативе.

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