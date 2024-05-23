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Предпродажи фильма «Майор Гром: Игра» обгоняют «Сто лет тому вперёд»

Предпродажи фильма «Майор Гром: Игра» обгоняют «Сто лет тому вперёд»
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По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», предварительные продажи билетов на фильм «Майор Гром: Игра» превышают предпродажи картины «Сто лет тому вперёд».

Лента про новые приключения Игоря Грома предварительно заработали 20,1 млн рублей и обогнала фильм «Сто лет тому вперёд», которому удалось заработать 12,6 млн на предпродажах. Также «Игра» обошла «По щучьему велению» и «Майор Гром: Чумной Доктор».

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Противостоять герою в том числе будет Дядя, главарь тюремной банды, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

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