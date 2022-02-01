Chernobylite обновят для PS5 и Xbox Series в апреле

Авторы Chernobylite из студии The Farm 51 назвали дату выхода обновлённых версий игры на PlayStation 5 и Xbox Series. Некстген-версии доберутся до своего выхода 21 апреля.

Консоли будут поддерживать два графических режима. В одном упор будет сделан на графику — 4K-разрешение и 30 кадров в секунду, а в другом — на производительность. Он будет работать в 1080p и 60 FPS. При этом PS5-версия обзаведётся поддержкой DualSense и других элементов.

Также 21 апреля авторы выпустят улучшение для ПК-версии. Она получит трассировку лучей и другие улучшения графики. В 2022 году Chernobylite получит несколько крупных дополнений с разным контентом.

Chernobylite доступна на ПК, PS4 и Xbox One.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!