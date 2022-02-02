У DNS скандал: 99% видеокарт RTX 3050 якобы раскуплены ещё до начала продаж

В группе «Подслушано в ДНС» во «ВКонтакте» пользователь выложил якобы скриншот с данными о поставках видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050 в магазины DNS. На изображении видно, что бóльшая часть моделей уже зарезервирована — ещё до поступления в магазины.
Всего поступит 556 видеокарт. Из них 546 уже в резерве
В комментариях к записи сразу же начались бурные обсуждения. Одни обвиняют компанию в коррупции и заявляют, что полностью потеряли веру в организацию. Другие просят удалить запись и не «сливать коммерческую тайну».
Неизвестно, насколько правдива опубликованная информация — пока что её следует воспринимать как слух. Однако если это правда, то обычным покупателям из ближайшей партии достанутся лишь 10 видеокарт RTX 3050. Даже с учётом кризиса полупроводников и дефицита графических чипов по всему миру это совсем уж крошечная цифра.
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