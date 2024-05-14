Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла Braid: Anniversary Edition — переиздание культового платформера доступно в России

Вышла Braid: Anniversary Edition — переиздание культового платформера доступно в России
Аудио-версия:
Комментарии

14 мая студия Thekla выпустила Braid: Anniversary Edition — переиздание знаменитого платформера, вышедшего в 2009 году. Проект доступен на ПК и всех актуальных консолях, а также на iOS и Android для подписчиков Netflix. До Xbox игра доберётся на сутки позже — 15-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Jonathan Blow. Права на видео принадлежат Thekla, Inc.

Braid: Anniversary Edition — улучшенная версия оригинального платформера, в котором главный герой отправляется на поиски принцессы в различные миры, где у времени нет чётких границ. В юбилейном переиздании доступны 40 новых уровней, переработанный звук с обновлённой графикой и комментариями разработчиков. Одним из главных авторов выступил Джонатан Блоу — геймдизайнер, известный по головоломке The Witness.

На ПК в Steam игра доступна и в России по цене в 568 рублей со скидкой в 20%. Обладатели оригинала могут приобрести платформер по ещё более сниженной цене в 355 рублей.

Материалы по теме
Почему стоит играть в V Rising: это выживалка про вампира, где из людей можно делать слуг
Почему стоит играть в V Rising: это выживалка про вампира, где из людей можно делать слуг
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android